"Думаю, "Ростов" бы подошел ему лучше всего. Он играл там, и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор... Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, "Ростов" — идеальный вариант. Хотя опять же с Карпиным это вряд ли возможно", - приводит слова Джано "СЭ".
Напомним, ранее стало известно, что "Торпедо" отказалось от идеи с приобретением Дзюбы. Черно-белые сосредоточатся на поиске других кандидатов на усиление атаки.
Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда расторгнул свое соглашение с турецкой "Адана Демирспор". В августе этого года нападающему исполняется 35 лет.
Джано: "Ростов" подошел бы Дзюбе лучше всего, но с Карпиным это вряд ли возможно
Экс-полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, куда лучше всего было бы перейти Артему Дзюбе.
Фото: Sovsport