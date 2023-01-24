"Это не очень хорошая ситуация для обеих команд. Я забыл об этом в тот же день, потому что это не красит ни команды, ни меня лично. Грущу ли, что пропущу из-за дисквалификации кубковый матч с "Локомотивом"? Это очень важная игра. Конечно, я грущу из-за этого", - цитирует Николсона "СЭ".
Напомним, "Зенит" и "Спартак" встречались в матче группового этапа Кубка России в ноябре. Матч завершился победой петербуржцев в серии пенальти (4:2). При этом в концовке основного времени между игроками обеих команд началась потасовка, которая переросла в драку.
По ее итогам 6-матчевые дисквалификации получили по три игрока каждой из команд: Вильмар Барриос, Малком и Родригао из "Зенита", Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов из "Спартака".
Николсон - о драке в матче с "Зенитом": это не красит ни команды, ни меня лично
Фото: ФК "Спартак"