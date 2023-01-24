"Клуб изначально согласился играть, был подписан матч-контракт. После первых сообщений в прессе представители «Левски» заверяли нас, что проблем нет. Буквально за два дня до оговорённой даты появилось заявление, что игра не состоится", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" сейчас находится на тренировочном сборе в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Первым соперником красно-белых должен был стать болгарский "Левски", матч с которым был назначен на прошлое воскресенье, 22 января. Кроме того, с "Левски" планировал сыграть и "Урал". В итоге болгарский клуб отменил эти матчи из-за политического давления и недовольства фанатов.
В итоге вместо "Левски" "Спартак" сыграл с АГМК из Узбекистана (3:1). Победу красно-белым принесли голы Даниила Зорина, Кейта Бальде и Александра Соболева.
Глава пресс-службы "Спартака": Левски изначально согласился играть. Заверяли, что проблем нет
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что представители "Левски" уверяли, что товарищеский матч между клубами состоится.
Фото: ФК "Спартак"