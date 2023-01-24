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Салихова: "Зенит" уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ из "Спартака", а не их многомиллионный бразилец

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Фото: ФК "Спартак"
- Вспомните историю с Веллитоном, Эменике... Каждый раз, когда в «Спартаке» появляется футболист, который признается лучшим в РПЛ, кое-кому это не нравится, и ищут повод раздуть, проплатить блогерам, но ничего не получится у них. "Зенит" уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист "Спартака", а не их многомиллионный бразилец, - приводит мнение Салиховой Sport24.

Голландский нападающий Квинси Промес не принимает участие в тренировочном сборе "Спартака" по личным причинам. Некоторые источники отмечают, что данное решение связано с вероятными уголовными делами в Нидерландах. А ОАЭ, где дислоцируется столичный коллектив, с 2021 года сотрудничает с родной страной Промеса по вопросам экстрадиции. В этом сезоне Квинси является лучшим голеадором красно-белых и за 23 встречи забил 17 мячей и отметился 7-ю результативным действиями. Издание "СЭ" признало Промеса лучшим игроком в 2022 году.

"Спартак" ушел на перерыв, расположившись на 2-й строчке. Команда под управлением испанского наставника Гильермо Абаскаля проводит свой лучший сезон по набранным очкам со времен сезона 2016/2017. Коллектив из Москвы заработал 36 баллов после 17 проведенных матчей и отстает от лидирующего "Зенита" на 6 очков.


Салихова Зенит Малком Промес
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