О ходе переговоров между московским ЦСКА и итальянской "Вероной" в своем телеграм-канале сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов.
Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Его контракт с "армейцами" на данный момент рассчитан до 30 июня 2025 года. Адольфо за последние несколько сезонов уже отправлялся на правах аренды в испанскую "Уэску" и итальянский "Беневенто".
Гайч является воспитанником аргентинского клуба "Сан Лоренсо". В текущем сезоне Адольфо провел 11 матчей за ЦСКА в РПЛ и Кубке России. На счету у аргентинца два забитых мяча и две голевых передачи.
Журналист Карпов: Гайч может остаться в ЦСКА. Переход в "Верону" под угрозой срыва
ЦСКА и "Верона" пока не могут договориться о трансфере аргентинского нападающего Адольфо Гайча.