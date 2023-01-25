– Судя по тому, что происходит с российским футболом, мы вовремя ушли из "Спартака"? Поэтому и ушли. Веры нет. Слава богу, "Лукойл" принял такой дар. Почему отдали именно им? "Лукойл" – родные. Мы другим не оставили бы, – цитирует Салихову "РБ Спорт".
Летом 2022 года Леонид Федун покинул все свои занимаемые должности в московском "Спартаке", уйдя из состава акционеров и поста президента красно-белых. В августе прошлого года нефтяная компания "Лукойл" стала обладателем полного пакета акций "Спартака" и стадиона красно-белых – "Открытие Банк Арены".
Минувшим летом у московского "Спартака" сменился и главный тренер – на смену итальянцу Паоло Ваноли пришел испанец Гильермо Абаскаль. Еще позже Пол Эшуорт стал новым спортивным директором клуба. Предыдущим специалистом на этой должности был итальянец Лука Каттани.
Салихова: "Лукойл" – родные. Другим мы "Спартак" не оставили бы
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему ее супруг передал команду "Лукойлу".
Фото: РИА Новости