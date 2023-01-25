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Гранат - о последних приобретениях "Спартака": Дуарте и Тавареш - коты в мешке. Эти имена ни о чем не говорят

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Бывший защитник "Динамо" и сборной России Владимир Гранат прокомментировал свежие трансферы "Спартака" - защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.
Фото: РПЛ
"В "Спартаке" правильно делают, усиливая оборону. Проблемы у красно-белых и правда имеются, это ни для кого не секрет. Но важно заметить, что никто не знает этих футболистов. Я впервые увидел их фамилии вчера, когда появилась новость о трансферах. Эти имена ни о чем не говорят. Можно сказать, что Дуарте и Тавареш - коты в мешке", - приводит слова Граната "Чемпионат".

24 января московский "Спартак" объявил о трансферах 22-летнего центрального защитника Алексиса Дуарте из парагвайского "Серро Портеньо" и 21-летнего правого защитника Томаша Тавареша из португальской "Бенфики".

В нынешнем сезоне "Спартак" занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после рестарта сезона столичный клуб 22 февраля сыграет на своем поле с "Локомотивом" в рамках двухматчевого противостояния 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, выступления в РПЛ красно-белые возобновят домашней игрой с "Уралом" 4 марта.


Спартак Дуарте Тавареш Гранат
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