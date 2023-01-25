По сообщениям источника, "Лорьян" сделал "Локомотиву" предложение по переходу 22-летнего французского нападающего Вильсона Изидора во французский коллектив на правах аренды. В предложенных французами условиях сделки не было пункта об обязательном выкупе Изидора, что не устроило "железнодорожников". Отмечается, что "Лорьян" не оставит попыток договорится со столичным клубом и намерен улучшить свое предложение.
Вильсон Изидор перебрался в "Локомотив" зимой 2022 года. В этом сезоне у форварда 4+4 по системе гол плюс пас 17 играх за москвичей. Контракт француза с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Локомотив" отклонил предложение "Лорьяна" по аренде Изидора
"Локомотив" и "Лорьян" пока не договорились по переходу Вильсона Изидора.
Фото: "СЭ"