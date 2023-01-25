- Чемпионат Турции сильнее, чем наш. Если посмотреть объективно правде в глаза, то у нас сейчас только один "Зенит". Не надо обманывать самих себя, что наш чемпионат на хорошем уровне, - приводит мнение Дьякова Legalbet.
Последние 4 года победителем РПЛ является "Зенит". Команда Сергея Семака досрочно завоевывает золотые медали российского первенства. В текущем розыгрыше чемпионата коллектив из Санкт-Петербурга также уверенно лидирует в таблице, оторвавшись от Спартака, идущего на строчку нижу, на 6 очков. На 3-м месте находится "Ростов". В предыдущем розыгрыше чемпионата Турции победителем турнира впервые с 1984 года стал "Трабзонспор".
33-летний россиянин Виталий Дьяков, завершивший карьеру в 2022 году, играл во множестве российских клубах, в частности, "Ростов", "Томь" и "Динамо", также бывший защитник провел один сезон в турецкой Суперлиге, играя за "Сивасспор".
Дьяков: не надо обманывать самих себя, что РПЛ на хорошем уровне. В Турции чемпионат сильнее
Экс-игрок "Ростова" и турецкого "Сивасспора" Виталий Дьяков поделился мнением об уровне РПЛ и чемпионата Турции.
Фото: РПЛ