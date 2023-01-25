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Гуренко: надо сильно постараться, чтобы "Локомотив" вылетел из РПЛ

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Экс-защитник "Локомотива" Сергей Гуренко поделился мнением о шансах "железнодорожников" остаться в РПЛ по итогам сезона-2022/23.
Фото: sovsport.ru
– Думаю, что напрямую "Локомотив" точно не вылетит. Даже те шесть очков, на которые команда отстает от ближайшего соперника ей по силам добыть. Если брать по подбору игроков и значимости клуба, то он ни в коем случае не вылетит. Это надо сильно постараться, чтобы перестать играть в РПЛ, – приводит слова Гуренко "Спорт день за днем".

Белорусский фланговый защитник Сергей Гуренко провел в составе московского "Локомотива" 334 матча, забил семь мячей и отдал 12 результативных передач.

По итогам первой части текущего сезона Российской премьер-лиги "железнодорожники" располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. За 17 сыгранных туров московский "Локомотив" сумел набрать всего лишь 17 очков.

"Железнодорожники" на данный момент находятся в зоне стыковых матчей, как и воронежский "Факел", имеющий столько же очков. От нижегородского "Пари НН", идущим на 12-м месте в РПЛ, "Локомотив" действительно отстает на шесть очков.


Гуренко Локомотив РПЛ
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