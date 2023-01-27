"Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину", - цитирует Федотова "Матч ТВ".
Напомним, ранее появилась информация, что "армейцы" рассматривают возможность подписать Артема Дзюбу, находящегося в статусе свободного агента, в связи с потенциальным уходом Адольфо Гайча в "Верону". Ожидается, что итальянский клуб арендует аргентинца с правом выкупа за 4,5 млн евро.
Ранее основным претендентом на Дзюбу считалось "Торпедо", но совет директоров московского клуба не одобрил кандидатуру Дзюбы, которую продвигал президент черно-белых Илья Геркус. После этого будущее игрока стали связывать с "Пари НН", но нижегородцы все еще не достигли консенсуса о его возможном появлении в клубе.
Федотов: ЦСКА следит за попытками Дзюбы трудоустроиться, но трансферы любят тишину
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не исключил появление Артема Дзюбы в клубе.
Фото: ФК "Зенит"