Ранее сообщалось, что Промес может приехать на третий тренировочный сбор "Спартака" в Турцию, который стартует 14 февраля.
- Промес продолжает подготовку индивидуально. Как только сможет присоединиться к команде, он это сделает. Мы об этом сообщим, — цитирует главу пресс-службы московской команды "СЭ".
Напомним, Промес пропускает первые два зимних сбора "Спартака" в ОАЭ. В текущем сезоне 31-летний нидерландский форвард принял участие в 23 играх чемпионата и Кубка России, записав на свой счет 17 голов и 7 результативных передач.
27 января московский "Спартак" в контрольном матче обыграл болгарский "Ботев" (1:0). По итогам 17 туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля располагается на второй строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.
Пресс-служба "Спартака": Промес продолжает подготовку индивидуально
Руководитель пресс-службы московского клуба "Спартак" Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что нападающий Квинси Промес может прилететь на третий тренировочный сбор красно-белых.
Фото: Globall Look Press