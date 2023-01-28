– Думаю, уход Малкома не станет серьезным ударом для "Зенита". У команды глубокий состав. Ничего страшного с "Зенитом" не произойдет, если Малком покинет клуб. Интрига в чемпионате не обострится, даже с уходом этого бразильца. Я вас в этом уверяю, – цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Малком переходил в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны". До этого играл за "Бордо" и "Коринтианс". Летом 2022 года бразилец, вместе со своим одноклубником и соотечественником Клаудиньо, продлил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга до 30 июня 2027 года.
В составе "Зенита" Малком трижды выигрывал чемпионат России и Суперкубок России, однажды становился обладателем Кубка России. В текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России отыграл 23 матча, забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.
Смородская: ничего страшного с "Зенитом" не произойдет, если Малком покинет клуб. Это не станет серьезным ударом
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможный переход бразильского вингера "Зенита" Малкома в ПСЖ.
Фото: Global Look Press