- Никакого нового раунда переговоров между "Зенитом" и "ПСЖ" не будет. Дальнейших контактов между клубами не планируется. Малком остается в "Зените": мой клиент сосредоточен на игре за российский клуб, - передает слова Гарсии "Чемпионат".
Ранее появилась информация о возможном переходе 25-летнего бразильского атакующего полузащитника "Зенита" Малкома во французский "Пари Сен-Жермен". Итальянский инсайдер Фабрицио Романо заявил о предстоящем продолжении переговоров между сине-бело-голубыми и парижанами, которые, по его данным, заинтересованы в подписании бразильского вингера.
Фабрицио Романо: "Пари Сен-Жермен" заинтересован в переходе Малкома и продолжит переговоры с "Зенитом"
Агент Малкома: никакого нового раунда переговоров между "Зенитом" и "ПСЖ" не будет, Малком остается
Агент хавбека "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о потенциальном трансфере футболиста во французский "Пари Сен-Жермен".
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