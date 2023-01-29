- Переговоры "Локомотива" и "Црвены Звезды" сорвались, Раконьяц остается,- приводит комментарий Глушевича "РБ Спорт".
Черногорский центральный нападающий Марко Раконьяц перебрался в "Локомотив" летом 2022 года. Футболист сыграл за столичный клуб 15 матчей -12 в РПЛ и 3 в Кубке России. Всего у черногорца 501 игровая минута. В активе форварда 1 результативный пас. Ранее СМИ сообщили о том, что Раконьяц может покинуть "железнодорожников" и перейти в сербскую "Црвену Звезду", которая является действующим чемпионом Сербии.
"Локомотив" после 17 проведенных туров располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ. Московская команда ушла на зимний перерыв с 13-ю очками. Сейчас "железнодорожники" готовятся к возобновлению РПЛ в Абу-Даби.
Агент: переговоры по переходу Раконьяца в "Црвену Звезду" сорвались. Марко останется в "Локомотиве"
Агент черногорского футболиста "Локомотива" Марко Раконьяца Игор Глушевич высказался по поводу переговоров с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Локомотив"