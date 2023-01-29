- В Европе есть много клубов, которые перестраховываются и не берут игроков с российским паспортом. Стоит понимать: европейские клубы могут сделать исключение ради таланта экстра класса, - приводит слова Яровинского Sport24.
В топ-5 европейских лигах играют 3 российских футболиста. Во Франции за "Монако" выступает центральный хавбек Александр Головин, в Италии в составе "Торино" играет атакующий полузащитник Алексей Миранчук, а также в Германии в составе "Байера" находится голкипер Андрей Лунев.
Летом 2022 года английский "Челси" был заинтересован в приобретении российского атакующего хавбека Арсена Захаряна у "Динамо". Лондонский коллектив предложил за воспитанника бело-голубых 15 млн евро. Но трансфер не состоялся из-за проблем с оплатой со стороны англичан.
Яровинский: многие европейские клубы перестраховываются и не берут российских игроков
Экс-спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался по поводу возможных трансферов российских игроков в европейские клубы.
Фото: ФК "Рубин"