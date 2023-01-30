Франк Баньяк – воспитанник испанской "Барселоны". Предыдущие два сезона 27-летний камерунский футболист защищал цвета "Кайрата", в который перешел летом 2021 года из сербского "Партизана".
В составе казахстанской команды Баньяк принял участие в 34-х матчах, записав на свой счет гол и результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Источник: Metaratings.
"Пари НН" арендует воспитанника "Барселоны" Баньяка
Защитник "Кайрата" Франк Баньяк перейдет в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды.
ФК: "Кайрат"