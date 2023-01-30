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"РБ Спорт": "Крылья Советов" получили 50% прав на Гарре за 1,75 миллиона долларов

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СМИ опубликовали информацию о подробностях сделки по переходу в "Крылья Советов" 22-летнего аргентинского вингера Бенхамина Гарре.
Фото: Getty Images
Самарские "Крылья Советов" уплатили за подписание 22-летнего аргентинского атакующего хавбека Бенхамина Гарре 1,75 миллиона долларов, сообщают СМИ. По данным источника, за эту сумму волжане получили 50% прав на игрока - иными словами, при дальнейшей перепродаже Гарре половина трансферной компенсации будет уплачена его прежнему клубу (аргентинскому "Расингу").

Ранее самарские "Крылья Советов" объявили о подписании 22-летнего экс-игрока "Манчестер Сити" Бенхамина Гарре. По данным аналитического портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за новичка волжан составила 1,7 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


Крылья Советов Гарре Российские трансферы
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