Самарские "Крылья Советов" уплатили за подписание 22-летнего аргентинского атакующего хавбека Бенхамина Гарре 1,75 миллиона долларов, сообщают СМИ. По данным источника, за эту сумму волжане получили 50% прав на игрока - иными словами, при дальнейшей перепродаже Гарре половина трансферной компенсации будет уплачена его прежнему клубу (аргентинскому "Расингу").
Ранее самарские "Крылья Советов" объявили о подписании 22-летнего экс-игрока "Манчестер Сити" Бенхамина Гарре. По данным аналитического портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за новичка волжан составила 1,7 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Крылья Советов" получили 50% прав на Гарре за 1,75 миллиона долларов
СМИ опубликовали информацию о подробностях сделки по переходу в "Крылья Советов" 22-летнего аргентинского вингера Бенхамина Гарре.
Фото: Getty Images