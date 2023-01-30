– При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек "Зенита" в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается. Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы. Золото "Спартака" образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть, – цитирует Романцева "СЭ".
Напомним, что по итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице, набрав за первую часть сезона 42 очка. Московский "Спартак" отстает от действующего чемпиона на шесть очков. "Ростов", располагающийся на третьей строчке, отстает от команды Сергея Семака на семь очков.
Сезон возобновится в начале марта 2023 года. Сейчас российские команды отправились на зимние тренировочные сборы в более теплые страны, где они в комфортных условиях готовятся к первым официальным играм в новом году. Красно-белые для начала примут на своем поле "Урал", а "Зенит" сыграет с "Пари НН", тоже на своей территории. Еще позже "Спартак" сойдется с "Факелом", а "Зенит" – с "Химками".
Романцев – о текущем сезоне "Спартака": золото 1996 года напоминает – невозможное возможно! Надо только очень захотеть
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что думает о шансах "Зенита" стать чемпионом России по итогам текущего сезона.
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