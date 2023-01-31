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Спортдиректор "Оренбурга": мы завершили работу на трансферном рынке

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался по поводу работы клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Оренбург"
- Не планируем новых приобретений. Думаю, мы завершили работу на трансферном рынке. Кого хотели, те уже в составе. Сейчас команда упорно работает на сборах, в общем, готовимся к сезону, - приводит комментарий Андреева "РБ Спорт".

"Оренбург" смог попасть в РПЛ через стыковые матчи, обыграв "Уфу" (2:2, 2:1). После 17 проведенных туров оренбургский коллектив занимает 7 место в таблице РПЛ. Команда набрала 25 очков по итогам первой половины сезона. Оренбуржцев возглавляет чешский специалист Марцел Личка.

Этой зимой клуб "Оренбург" покинул их лучший бомбардир россиянин Владимир Писарский (Сычевой). Состав клуба пополнил 23-летний аргентинский защитник Матиас Перес, также клуб выкупил у "Зенита" российского защитника Данилу Хотулева.


Оренбург Андреев
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