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РИА "Новости": "Зенит" ни с кем не контактировал по возвращению Азмуна

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Санкт-петербургский "Зенит" ни с кем не контактировал по возвращению иранского нападающего Сердара Азмуна.
Фото: Globall Look Press
Об этом сообщает РИА "Новости Спорт" со ссылкой на источник в питерском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" рассматривает вариант с возвращением Азмуна в команду.

В настоящее время 28-летний иранец является игроком леверкузенского "Байера". В 13 матчах в составе немецкой команды Азмуну ни разу не удалось поразить ворота соперников. В общей сложности в этих играх он провел на поле 356 минут и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, Сердар Азмун защищал цвета российского "Зенита" на протяжении двух лет – с 2019 по 2021 годы, приняв участие в 104 матчах. За сине-бело-голубых он забил 62 мяча и отдал 23 голевые передачи. Ранее иранский нападающий играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".


Зенит Байер Бундеслига
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