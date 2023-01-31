Об этом сообщает РИА "Новости Спорт" со ссылкой на источник в питерском клубе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" рассматривает вариант с возвращением Азмуна в команду.
В настоящее время 28-летний иранец является игроком леверкузенского "Байера". В 13 матчах в составе немецкой команды Азмуну ни разу не удалось поразить ворота соперников. В общей сложности в этих играх он провел на поле 356 минут и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, Сердар Азмун защищал цвета российского "Зенита" на протяжении двух лет – с 2019 по 2021 годы, приняв участие в 104 матчах. За сине-бело-голубых он забил 62 мяча и отдал 23 голевые передачи. Ранее иранский нападающий играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".
РИА "Новости": "Зенит" ни с кем не контактировал по возвращению Азмуна
Санкт-петербургский "Зенит" ни с кем не контактировал по возвращению иранского нападающего Сердара Азмуна.
Фото: Globall Look Press