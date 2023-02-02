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Бакаев – о переходе в "Зенит": испугался бы – проявил бы слабость. Буду бороться за место в основе до последнего

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Российский футболист Зелимхан Бакаев высказался о переходе в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Испугался бы я и не перешел – проявил бы слабость, с которой потом пришлось бы жить. Я уверен в себе, понимал, что будет сложно, но приехал в Петербург не для того, чтобы сидеть на скамейке. Буду бороться за место в основе до последнего, - приводит слова Бакаева Sports.ru.

26-летний российский атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев присоединился к "Зениту" летом 2022 года. Футболист перебрался в петербуржский коллектив из "Спартака", подписав договор до конца июня 2025 года. После первой половины сезона воспитанник красно-белых пока не может пробиться в стартовый состав петербуржцев и выходит преимущественно за замены. Залимхан провел 20 встреч за "Зенит" – 13 в РПЛ и 6 в Кубке России и 1 в Суперкубке России. Всего Бакаев провел на поле 529 игровых минут. В активе экс-спартаковца 1 гол и 2 результативные передачи.

Конкурентом Бакаева по позиции является бразилец Малком. Экс-игрок "Барселоны" за 23 игры забил 15 мячей и совершил 7 ассистентских действия.


Бакаев Зенит
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