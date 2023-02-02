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Григорий Иванов: с удовольствием оставили бы Помазуна в "Урале"

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о будущем российского вратаря Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"
- Что вам надо от вратаря Ильи Помазуна? Он у нас в команде. Договор с ЦСКА до конца сезона. Что потом? Не знаю. Я не Нострадамус. Он все-таки принадлежит ЦСКА. Мы бы с удовольствием его оставили, - приводит комментарий Иванова "РБ Спорт."

Правами на 26-летнего российского голкипера Илью Помазуна владеет московский ЦСКА. Игрок выступает за "Урал" на правах годичной аренды. Воспитанник армейцев уже второй раз отправляется в аренду в стан "шмелей". В сезоне 2020/2021 Илья также выступал за "Урал", но столичный коллектив принял решение досрочно прекратить арендный договор из-за повреждения Игоря Акинфеева.

В этом сезоне Помазун принял участие в 20 матчах за "Урал" – 16 в РПЛ и 4 в Кубке России, в которых пропустил 31 мяч. В активе россиянина 4 сухих матча. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ильи в 1,8 млн евро.

"Урал" после 17 проведенных туров располагается на 10-й строчке в таблице РПЛ. Уральский коллектив набрал 21 балл по итогам первой половины российского первенства.


Помазун Иванов ЦСКА
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