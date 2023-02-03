– Дуарте и Тавареш – ребята с хорошими качествами. Понятно, что они еще не так долго в команде, им предстоит адаптироваться. Мы им поможем. Надеюсь, и они нам помогут в чемпионате. Близки ли они к уровню топ-футболистов РПЛ? Пока рано говорить. Посмотрим в течение сезона, – передает слова Зобнина Sport24.
Напомним, что парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте и португальский фланговый защитник Томаш Тавареш пополнили состав московского "Спартака" этой зимой, в январе 2023 года.
Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо", а Тавареш – из португальской "Бенфики". Парагваец заключил контракт со "Спартаком" сроком до лета 2027 года, португалец подписал соглашение до лета 2026 года. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, сейчас команды находятся на зимних тренировочных сборах.
Зобнин: Дуарте и Тавареш – ребята с хорошими качествами. Мы им поможем. Надеюсь, и они нам помогут в чемпионате
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился впечатлениями от игры новичков клуба Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"