"На данный момент предложений по новому контракту от "Локомотива" не было. У Ивана достаточно хорошие отношения с Михаилом Галактионовым. Они знакомы со времен юношеских сборных. В особенности учитывая этот момент, для нас наиболее комфортным вариантом было бы остаться в "Локомотиве", - цитирует Агузарова "СЭ"."СЭ"
Напомним, Иван Игнатьев перебрался в "Локомотив" летом прошлого года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт Игнатьева с "железнодорожниками" рассчитан до лета этого года.
До "Локомотива" Игнатьев выступал за "Рубин", "Крылья Советов" и "Краснодар". В начале января нападающему исполнилось 24 года.
Агент Игнатьева: наиболее комфортным вариантом было бы остаться в "Локомотиве", но предложений не было
Агент Алан Агузаров, который представляет интересы форварда "Локомотива" Ивана Игнатьева, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"