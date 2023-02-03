"Бенфика" может получить бонусы за достижения игрока. Это произойдет только если "Локомотив" завоюет трофеи – станет во время выступления аргентинца в клубе чемпионом России или возьмет Кубок", - цитирует Загуменнова "Матч ТВ".
Напомним, о переходе аргентинского футболиста в "Локомотив" стало известно 30 января. Контракт красно-зеленых с Конти будет действовать до окончания сезона 2024/2025.
Предыдущий сезон 28-летний защитник провел в составе бразильского клуба "Америка Минейро" на правах аренды.
"Локомотив": "Бенфика" получит бонусы за Конти, только если мы станем чемпионами России
Руководитель пресс-службы "Локомотива" Артем Загуменнов поделился подробностями перехода в московский коллектив защитника "Бенфики" Хермана Конти.
Фото: ФК "Локомотив"