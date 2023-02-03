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Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин – об азиатских турнирах: нам интересны все соревнования с участием наших спортсменов

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин высказался о потенциальной покупке прав на показ азиатских турниров и Азиатских игр-2023.
Фото: "Матч ТВ"
"Покупка тех или иных прав – это как трансфер футболиста, о котором принято сообщать только по факту заключения тех или иных договоренностей на бумаге. Нам безусловно интересны все международные соревнования с участием наших спортсменов, это не секрет", - цитирует Тащина Metaratings.

Напомним, в ноябре президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что организация рассмотрит возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию на ближайшем заседании исполкома. Голосование по этому вопросу должно было состояться в конце декабря, но дважды переносилось – 30 декабря появилась информация, что РФС создал рабочую группу для рассмотрения вопроса, анализ планируется вести до марта.


Матч ТВ
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