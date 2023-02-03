"Покупка тех или иных прав – это как трансфер футболиста, о котором принято сообщать только по факту заключения тех или иных договоренностей на бумаге. Нам безусловно интересны все международные соревнования с участием наших спортсменов, это не секрет", - цитирует Тащина Metaratings.
Напомним, в ноябре президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что организация рассмотрит возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию на ближайшем заседании исполкома. Голосование по этому вопросу должно было состояться в конце декабря, но дважды переносилось – 30 декабря появилась информация, что РФС создал рабочую группу для рассмотрения вопроса, анализ планируется вести до марта.
Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин – об азиатских турнирах: нам интересны все соревнования с участием наших спортсменов
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин высказался о потенциальной покупке прав на показ азиатских турниров и Азиатских игр-2023.
Фото: "Матч ТВ"