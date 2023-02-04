"В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России — 2023 на "АК Барс Арене". Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС", — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.
Напомним, в текущем сезоне Суперкубок России проводился в Санкт-Петербурге. Между собой сыграли "Зенит" и "Спартак", победа досталась подопечным Сергея Семака – матч завершился со счетом 4:0, ворота столичного коллектива поразили Иван Сергеев, Малком, Вендел, а также Матео Кассьерра.
В действующем розыгрыше чемпионата России лидирует "Зенит" - питерцы набрали 42 очка по итогам 17-ти туров. На второй строчке расположился "Спартак" с 36-ю баллами в активе. Замыкает топ-3 "Ростов" (35 очков).
Татарстан предложил РФС провести Суперкубок России 2023 в Казани
Российский футбольный союз получил обращение от Республики Татарстан с предложением провести Суперкубок России-2023 в Казани.
Фото: РИА Новости