- Мое мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нем на все сто, учитывая его криминальные дела. Да, в 10 турах он может забить 7-6 голов. Но это будет не его максимум, - приводит слова Аленичева "Спорт КП".
"Спартак" готовится к возобновлению РПЛ в ОАЭ. Команда уже проводит свой второй сбор. Сейчас красно-белые принимают участие в товарищеском турнире клубов РПЛ. В 1-м туре москвичи обыграли "Ростов" (0:0, 2-1 пен.). В учебно-тренировочных сборах не принимает участия 31-летний голландский Квинси Промес. Некоторые источники связывают это с возможными уголовными делами игрока в Нидерландах. С 2021 года Эмираты сотрудничают с Нидерландами по поводу экстрадиции преступников. Спартак после первой части сезона РПЛ набрал 36 очков после 17 проведенных туров и отстает от, идущего на 1 строчке, "Зенита" на 6 баллов.
Квинси Промес по итогам первой половины сезона забил 17 голов и оформил 7 голевых в 23 играх за московский коллектив.
Аленичев: Промес не покажет свой 100-процентный уровень весной. Он не сосредоточен на футболе
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил ситуацию с голландским вингером команды Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"