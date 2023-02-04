- Потенциал у этого "Спартака" на чемпионство? Пока у "Зенита" такие бразильцы, шансов немного. Если бы бразильцы остались бы в отпуске в декабре, тогда был бы шанс в борьбе за чемпионство, - приводит слова Аленичева "Спорт КП"
"Зенит" ушел на зимнюю паузу, заработав 42 очка и расположившись на 1 месте в таблице РПЛ. Коллектив из Санкт-Петербурга опережает, идущий на 2 строчке, "Спартак" на 6 баллов и на 7 очков "Ростов", который находится на 3 месте Если команде Сергея Семака получится выиграть нынешний розыгрыше национального первенства, то петербуржский коллектив выиграет чемпионат 5 раз подряд и получит на свою эмблему вторую звезду.
В составе петербуржцев играют 7 бразильцев. Лучшим бомбардиром команды является Малком. Также этой зимой состав команды пополнил 19-летний защитник юношеской сборной Бразилии Роберт Ренан.
Аленичев: пока у "Зенита" такие бразильцы, у "Спартака" шансов на чемпионство немного
Фото: "Чемпионат"