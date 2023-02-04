- Я не считаю, что Хаджикадунич ушел из "Ростова" нелегально. Для меня с этой историей покончено. Я не знаю, что "Ростов" хочет сейчас. Это их дело, - приводит комментарий Фаура Sport24.
24-летний боснийский центральный защитник Деннис Хаджикадунич покинул "Ростов" весной 2022 года по правилу ФИФА и перебрался в "Мальме", представляющий шведский чемпионат. Этой зимой аренды игрока в Швеции подошла к концу и Хаджикадунич не захотел возвращаться в донской коллектив и снова на правах годичной аренды покинул клуб и перешел в испанскую "Мальорку", не уведомив об этом "Ростов". Желто-синие считают данный трансфер юридически необоснованным и изучает возможность обращения в судебные органы.
"Ростов" по итогам первой половины сезона в РПЛ располагается на 3 месте в таблице РПЛ. Команда отстает от, идущего на 1 строчке, "Зенита" на 7 очков.
Агент Хаджикадунича: не считаю, что Деннис покинул "Ростов" нелегально
Агент боснийского футболиста, перешедшего в испанскую "Мальорку", Денниса Хаджикадунича Валид Фаур прокомментировал уход игрока из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"