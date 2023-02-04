- Контракт с Гогуа ещё не подписан. Вокруг него ходят много слухов, сплетен каких-то непонятных моментов. Если его "Химки" не возьмут, то возьмут другие, не принципиально. Гогуа – топовый игрок, посмотрим, - приводит мнение Селюка Metaratings.
Бывший центральный защитник ЦСКА из Кот-д'Ивуара Седрик Гогуа в настоящий момент находится на сборах с "Химками", где проходит просмотр. Также, по сообщениям агента, ивуариец ведет переговоры о контракте с подмосковной командой. Всего за карьеру Седрик принял участие в 107 встречах. В активе Гогуа 7 мячей и 2 ассиста. В России игрок, помимо ЦСКА, защищал цвета "Тамбова" и "Ротора". В июне защитнику исполнится 29 лет.
"Химки" неудачно выступают в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала всего 12 очков после 17 туров. Подмосковный коллектив располагается на 15 строчке в таблице. Ранее руководство и тренерский штаб химчан приняли решение произвести массовое расставание с игроками. Команду покинули 11 футболистов.
Селюк: Гогуа - топовый игрок. Если его "Химки" не возьмут, то возьмут другие, не принципиально
Агент ивуарийского защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк рассказал о том, продолжит ли футболист сотрудничество с "Химками".
Фото: ФК "Тамбов"