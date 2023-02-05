- Не устали ли от "Спартака"? Чем больше игр с ним, тем круче для фанатов. Сейчас, в первую очередь, готовимся к матчу с "Волгой" в Кубке. Он первый официальный, потом чемпионат. Будет минусовая температура, но нам не привыкать, – приводит мнение Чистякова "Матч ТВ".
За первую половину сезона "Зенит" и "Спартак" встречались четыре раза. Первый матч состоялся в рамках Суперкубка России на "Газпром Арене" и завершился разгромной победой петербуржского коллектива (4:0). В следующий раз команды встречались уже в рамках РПЛ в Москве. Команда Сергея Семака второй раз обыграла москвичей (2:1). Подопечные Гильермо Абаскаля смогли взять реванш в Кубке России, впервые за долгое время разгромив "Зенит" (3:0). Четвертая игра между принципиальными соперниками состоялась в конце ноября и закончилась массовой дракой между футболистами. В этой игре сине-бело-голубые обыграли красно-белых в серии пенальти (0:0, 4-2 пен.).
"Спартак" смог опередить "Зенит" в группе национального кубка. Петербуржцы заняли 3-ю строчку и выбыли в нижнюю сетку плей-офф турнира. В РПЛ ситуация противоположная. "Зенит" по итогам 17 туров опережает москвичей на 6 очков и уверенно лидирует в таблице первенства.
Чистяков: чем больше игр со "Спартаком", тем круче для фанатов
Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался по поводу количества матчей со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"