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Ноттингем
1 - 0 1 0
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 1.02X 14.5П2 770
Тоттенхэм
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.1X 3.95П2 1.92

Чемпионат Испании. Примера

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Мальорка
1 - 0 1 0
Реал МадридЗавершен
Жирона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
Реал Сосьедад
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.45X 4.4П2 7.8
Барселона
23:00
СевильяНе начат
П1 1.35X 5.4П2 9

Чемпионат Италии. Серия А

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Специя
0 - 3 0 3
НаполиЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
Удинезе2 тайм
П1 1.08X 8.4П2 160
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
П1 1.87X 3.6П2 4.4
Интер
22:45
МиланНе начат
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Штутгарт
0 - 1 0 1
Вердер2 тайм
Вольфсбург
19:30
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П1 5.2X 4.5П2 1.59

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Клермон
0 - 2 0 2
МонакоЗавершен
Страсбург
2 - 0 2 0
Монпелье2 тайм
Лорьян
0 - 0 0 0
Анже2 тайм
Аяччо
0 - 2 0 2
Нант2 тайм
Осер
0 - 0 0 0
Реймс2 тайм
Брест
19:05
ЛансНе начат
П1 4.5X 3.65П2 1.81
Марсель
22:45
НиццаНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
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Чистяков: чем больше игр со "Спартаком", тем круче для фанатов

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Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался по поводу количества матчей со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
- Не устали ли от "Спартака"? Чем больше игр с ним, тем круче для фанатов. Сейчас, в первую очередь, готовимся к матчу с "Волгой" в Кубке. Он первый официальный, потом чемпионат. Будет минусовая температура, но нам не привыкать, – приводит мнение Чистякова "Матч ТВ".

За первую половину сезона "Зенит" и "Спартак" встречались четыре раза. Первый матч состоялся в рамках Суперкубка России на "Газпром Арене" и завершился разгромной победой петербуржского коллектива (4:0). В следующий раз команды встречались уже в рамках РПЛ в Москве. Команда Сергея Семака второй раз обыграла москвичей (2:1). Подопечные Гильермо Абаскаля смогли взять реванш в Кубке России, впервые за долгое время разгромив "Зенит" (3:0). Четвертая игра между принципиальными соперниками состоялась в конце ноября и закончилась массовой дракой между футболистами. В этой игре сине-бело-голубые обыграли красно-белых в серии пенальти (0:0, 4-2 пен.).

"Спартак" смог опередить "Зенит" в группе национального кубка. Петербуржцы заняли 3-ю строчку и выбыли в нижнюю сетку плей-офф турнира. В РПЛ ситуация противоположная. "Зенит" по итогам 17 туров опережает москвичей на 6 очков и уверенно лидирует в таблице первенства.


Чистяков Зенит Спартак
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