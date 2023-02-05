Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах Абаскаля была заинтересована "Севилья".
"Гильермо точно не покинет "Спартак" зимой. Это абсолютно исключено. Он остаётся в команде!" - приводит слова Собрадо Sport24.
Гильермо Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета прошлого года. Под его руководством красно-белые ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 36 очков после 17 туров. Отставание от "Зенита", лидирующего в чемпионате России, составляет шесть очков.
Агент Абаскаля: Гильермо не покинет "Спартак" зимой - это абсолютно исключено
Агент Давид Собрадо, который представляет интересы главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля, заявил, что его клиент не планирует покидать клуб.
Фото: ФК "Спартак"