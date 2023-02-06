Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.83X 3.6П2 4.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
ЛациоНе начат
П1 4X 3.4П2 2.02
Монца
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.81X 3.6П2 4.8

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
17:00
РостовНе начат
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Федотов - о конфликте с Абаскалем: два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о стычке с наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем.
Фото: РИА Новости
- Могу ли сказать, что жалею о своих словах? Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой - это сопутствующее. Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч, - передает слова Федотова Sport24.

16 октября 2022 года сразу после первого тайма матча 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" (2:2) произошла конфликтная ситуация между главными тренерами обоих соперников - 56-летним Владимиром Федотовым и 33-летним испанцем Гильермо Абаскалем. После свистка на перерыв Абаскаль направился в сторону тренерской скамейки ЦСКА с претензиями по поводу предшествующих игровых эпизодов, наставники команд обменялись резкими фразами. Некоторое время спустя в средствах массовой информации появились слова Федотова и Абаскаля о том, что инцидент между ними исчерпан, однако тренеры понесли за него дисциплинарное наказание.


ЦСКА Спартак Абаскаль Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сесар Навас - об уходе из "Рубина": меня уволили по электронной почте. Никто не звонил - холодное прощание
Mundo Deportivo: "Атлетико" опережает "Ювентус" в борьбе за полузащитника "Челси" Канте
Озбилиз: Сперцяну надо уходить в Европу, неважно куда
"Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Уралом"
kicker: у тренера "Баварии" Нагельсмана окончательно испортились отношения с Нойером
Сесар Навас покинул систему казанского "Рубина"
Мостовой: своей работой в последние годы Слуцкий сам доказал, что является посмешищем 9
Федотов сравнил Нобоа с Черенковым 2
Чистяков: конкуренция в "Зените" большая. Хочется, чтобы по итогам сезона на форме появилась вторая звезда 2
Федотов - о конфликте с Абаскалем: два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой 1
Шунин, Фернандес и Смолов - в стартовом составе "Динамо" на матч с таймами по 75 минут против "Енисея" 2
"Бизнес Online": часть футболистов "Рубина" не смогла вылететь из Турции из-за землетрясения
Силкин: все молодые игроки в РПЛ начинают себя переоценивать. Хвича в "Наполи" повзрослел эксклюзив
Ари: допускаю, что в ближайшие несколько лет "Зенит" выиграл бы Лигу чемпионов 7
Бакаев, Сутормин и Одоевский - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уралом" 2