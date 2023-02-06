- Могу ли сказать, что жалею о своих словах? Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой - это сопутствующее. Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч, - передает слова Федотова Sport24.
16 октября 2022 года сразу после первого тайма матча 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" (2:2) произошла конфликтная ситуация между главными тренерами обоих соперников - 56-летним Владимиром Федотовым и 33-летним испанцем Гильермо Абаскалем. После свистка на перерыв Абаскаль направился в сторону тренерской скамейки ЦСКА с претензиями по поводу предшествующих игровых эпизодов, наставники команд обменялись резкими фразами. Некоторое время спустя в средствах массовой информации появились слова Федотова и Абаскаля о том, что инцидент между ними исчерпан, однако тренеры понесли за него дисциплинарное наказание.
Федотов - о конфликте с Абаскалем: два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о стычке с наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем.
Фото: РИА Новости