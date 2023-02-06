- Какие ожидания от второй части сезона в целом? Задача одна - стараться выиграть в каждом матче. Конкуренция в команде большая. Есть и Кубок, и чемпионат, так что со всех сторон будет интересно. Думаю, все будут нужны, все понадобятся. И, конечно, хочется, чтобы по итогам сезона на форме "Зенита" появилась вторая звезда на груди, - передает слова Чистякова Matchtv.ru.
Петербургский "Зенит" по результатам осенней части текущего сезона-2022/2023 лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, записав в свой актив 42 набранных очка в 17 матчах. Отрыв сине-бело-голубых от занимающего вторую строчку московского "Спартака" составляет 6 очков, от идущего третьим "Ростова" - 7 очков. Следующее чемпионство "Зенита" станет для петербуржцев десятым с учетом победы в чемпионате СССР в 1984 году, что даст право разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду.
Чистяков: конкуренция в "Зените" большая. Хочется, чтобы по итогам сезона на форме появилась вторая звезда
Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о своих ожиданиях от весенней части текущего сезона.
Фото: РИА Новости