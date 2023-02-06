"Российский футбол должен оставаться в УЕФА. После возвращения в еврокубки всё наладится. Не мне принимать решение, но России логичнее играть в Европе — это заложено внутри российского футбола", - приводит слова Йокановича "Чемпионат".
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Йоканович: российский футбол должен оставаться в УЕФА
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович поделился мнением о том, стоит ли РФС переходить из УЕФА в АФК.
Фото: ФК "Динамо"