- Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у "Зенита". Если так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы, - приводит мнение Аленичева Sport24.
26-летний атакующий полузащитник из России Зелимхан Бакаев стал игроком "Зенита" летом 2022 года, подписав контракт с петербуржцами сроком на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. Воспитанник "Спартака" пока не может стать основным игроком коллектива из Санкт-Петербурга и выходит на замену. За 20 матчей Зелимхан имеет на счету 529 минут, проведенных на поле. За это время футболист забил 1 гола и отдал 2 ассиста.
На позиции Бакаева выступает бразильский атакующий фланговый полузащитник Малком, который забил 15 мячей и отметился 7 голевыми передачами в первой части сезона. Сам россиянин недавно заявил, что планирует остаться в "Зените" и бороться на место в стартовом составе. На сборах в Катаре футболист отметился 1 голом и 1 результативным пасом в контрольном поединке против "Аль-Бидды" (9:0).
Аленичев: Бакаеву нужно уходить из "Зенита". Он ниже уровнем, чем бразильцы
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался по поводу российского футболиста "Зенита" Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"