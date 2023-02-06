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Аленичев: Бакаеву нужно уходить из "Зенита". Он ниже уровнем, чем бразильцы

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Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался по поводу российского футболиста "Зенита" Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"
- Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у "Зенита". Если так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы, - приводит мнение Аленичева Sport24.

26-летний атакующий полузащитник из России Зелимхан Бакаев стал игроком "Зенита" летом 2022 года, подписав контракт с петербуржцами сроком на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. Воспитанник "Спартака" пока не может стать основным игроком коллектива из Санкт-Петербурга и выходит на замену. За 20 матчей Зелимхан имеет на счету 529 минут, проведенных на поле. За это время футболист забил 1 гола и отдал 2 ассиста.

На позиции Бакаева выступает бразильский атакующий фланговый полузащитник Малком, который забил 15 мячей и отметился 7 голевыми передачами в первой части сезона. Сам россиянин недавно заявил, что планирует остаться в "Зените" и бороться на место в стартовом составе. На сборах в Катаре футболист отметился 1 голом и 1 результативным пасом в контрольном поединке против "Аль-Бидды" (9:0).


Бакаев Аленичев Зенит
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