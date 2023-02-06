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Зиньковский: как всех уместить на поле? Это головная боль тренера

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Российский вингер "Спартака" Антон Зиньковский высказался по поводу конкуренции в составе команды.
Фото: ФК "Спартак"
- Как всех уместить на поле? Это головная боль тренера. И наша тоже, но каждый и за себя переживает. Главное, чтобы мы оставались наверху таблицы и шли как можно выше. Думаю, для каждого игрока "Спартака" это самое главное, - приводит комментарий Зиньковского Sport24.

26-летний россиянин Антон Зиньковский, выступающий на позиции левого вингера, перебрался в "Спартак" летом 2022 года. В первой половине сезона экс-футболист "Крыльев Советов" принял участие в 19 матчах за столичный коллектив- 15 в РПЛ, 1 в Суперкубке и 3 в Кубке России. На счету российского футболиста 712 игровых минут. За это время вингер набрал 2+2 по системе гол плюс пас. Контракт Антона с москвичами рассчитан до конца июня 2027 года. Вчера "Спартак" разгромно обыграл "Краснодар" (4:0). На счету Зиньковского гол и голевая передача.

Сезон для коллектива из Москвы возобновится кубковым матчем против "Локомотива".


Зиньковский Абаскаль Спартак
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