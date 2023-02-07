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Агент Оздоева: знаю, что из "Бешикташа" был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится

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Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, рассказал об интересе в Турции к Антону Миранчуку.
Фото: РПЛ
"Знаю, что из "Бешикташа" был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится", - цитирует Гаргаева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Срок его контракта с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона в 5 млн евро.

Напомним, ранее "Бешикташ" официально вел переговоры по трансферу другого российского полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, но они не увенчались успехом.


Миранчук Ан Локомотив Бешикташ
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