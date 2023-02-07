"Знаю, что из "Бешикташа" был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится", - цитирует Гаргаева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Срок его контракта с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона в 5 млн евро.
Напомним, ранее "Бешикташ" официально вел переговоры по трансферу другого российского полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, но они не увенчались успехом.
Агент Оздоева: знаю, что из "Бешикташа" был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, рассказал об интересе в Турции к Антону Миранчуку.
Фото: РПЛ