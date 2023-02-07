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Аленичев: Захарян остановился в росте, ему необходимо привести себя в порядок

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался по поводу игры российского футболиста "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
- Не верю, что он перейдет в «Челси» и не могу его там представить. Арсен сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Арсену нужно привести себя в порядок, - приводит мнение экс-наставника Спартак Sport24.

Атакующий хавбек из России Арсена Захарян дебютировал за основной состав "Динамо" в сезоне 2020/2021 в матче против "Тамбова" при немецком тренере Сандро Шварце. Начиная со следующего сезона россиянин был безусловным игроком стартового состава столичного коллектива. В розыгрыше РПЛ 2021/2022 Арсен в 29 матчах забил 7 голов и отдал 8 ассистов. В текущем сезоне у Захаряна 2+5 по системе гол плюс пас с 16 встречах российского первенства. В мае Арсену исполнится 20 лет.

Летом 2022 года "Челси" был заинтересован в услугах Захаряна, но сделка не состоялась из-за финансовых трудностей.


Захарян Динамо Аленичев
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