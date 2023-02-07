- Мы готовимся к сезону, готовимся к "Локомотиву" в Кубке России, весь фокус на них. И вообще мечтаем о "золотом дубле". А какое место мы займем здесь — не так важно. Это лишь товарищеский турнир, не придем ему большого значения, - приводит комментарий Зобнина "Матч ТВ".
Для золотого дубля "Спартаку" необходимо выиграть чемпионство в РПЛ и Кубок России. В нынешнем розыгрыше российского первенства столичный коллектив отстает от "Зенита", который привычно занимает 1 строчку, на 6 очков по итогам 17 сыгранных туров. Напомним, что команда Сергея Семака выигрывает РПЛ уже 4 года подряд. В очном матче чемпионата России красно-белые проиграли петербуржцам у себя дома со счетом 1:2 в рамках 8 тура. Первый матч после рестарта национального первенства "Спартак" проведет против "Урала".
В Кубке России москвичи смогли выиграть свой квартет и выйти в верхнюю сетку турнира, где в первом раунде встретятся с "Локомотивом".
Зобнин: "Спартак" мечтает о "золотом дубле"
Российский футболист "Спартака" Роман Зобнин высказался об ожиданиях от второй части сезона.
Фото: Global Look Press