- Второй сбор идет хорошо. Самое главное сейчас — набрать физическую форму. Конечно, мы работаем над тактикой. Думаю, что будем готовы к матчу с "Локо", - приводит слова Мартинса "СЭ".
25-летний опорный хавбек из Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра перебрался в "Спартак" зимой 2022 года. Всего у игрока 18 матчей в РПЛ, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативных паса. В текущем сезоне футболист принял участие в 8 встречах за столичный коллектив. В активе Кристофера 1 гол и 2 ассистентских действия. В матче против "Зенита" (1:2) в 8-туре Мартинс получил тяжелую травму и больше не принимал участие в играх первой половины сезона. Контракт Люксембуржца с москвичами рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-игрока "Янг Бойз" в 4,5 млн евро. Вторая часть сезона для Спартака начнется кубковым матчей против Локомотива.
Мартинс: мы работаем над тактикой. Думаю, что к матчу с "Локомотивом" будем готовы
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра рассказал о подготовке команды ко второй части сезона в РПЛ.
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