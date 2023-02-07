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Агент Лепсая: Сафонов, Кузяев, Баринов и Соболев могут заинтересовать команды из топ-5 лиг Европы

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Известный агент Теймураз Лепсая назвал российских футболистов, которые способны заинтересовать европейские клубы.
Фото: ТАСС
- Считаю, что Сафонов может играть в топ-5. Еще Кузяев, вполне способен Баринов, при определенных обстоятельствах – Соболев, - приводит мнение Лепсая РБ Спорт.

30-летний воспитанник петербуржского футбола Далер Кузяев защищает цвета "Зенита" с лета 2017 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах за коллектив из Санкт-Петербурга, в которых набрал 5+5 по системе гол плюс пас. Летом 2020 года Далер пытался найти себе команду в Европе, но предложений так и не поступило. 23-летний голкипер Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 19 игр за "Краснодар", в которых в 6 матчах смог не пропустить голы в свои ворота.

Российский форвард Александр Соболев, которому в марте исполнится 26 лет, является футболистом "Спартака" с зимы 2020 года. В этом сезоне у центрфорварда 9 голов и 7 ассистов в 22 матчах за столичный коллектив. Опорный хавбек Дмитрий Баринов набрал 1+1 по системе гол плюс пас в 20 матчах за "Локомотив".


Сафонов Кузяев Баринов Соболев Лепсая
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