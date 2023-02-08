В телеграм-канале Locomotive Supporters появилась фотография с презентации 34-летнего центрфорварда Артема Дзюбы и 34-летнего правого защитника Игоря Смольникова. Футболисты позируют на фотографии с футболками столичного коллектива. Лучший бомбардир сборной России принял решение играть под 7-м номеров, а Смольников будет носить на игровой майке 8-й номер.
Напомним, что вчера в СМИ появилась информация, что Артем Дзюба и Игорь Смольников будут выступать за "Локомотив" во второй половине российского футбольного сезона. Оклад экс-зенитовцев составит 2,5 млн рублей за каждый месяц.
Дзюба будет выступать за "Локомотив" под 7 номером. Смольников взял 8 номер
Стали известные игровые номера Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в "Локомотиве".
Фото: телеграм-канал Locomotive Supporters