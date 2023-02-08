Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
23:00
ЛидсНе начат
П1 1.51X 4.6П2 6.2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Дзюба будет выступать за "Локомотив" под 7 номером. Смольников взял 8 номер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стали известные игровые номера Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в "Локомотиве".
Фото: телеграм-канал Locomotive Supporters
В телеграм-канале Locomotive Supporters появилась фотография с презентации 34-летнего центрфорварда Артема Дзюбы и 34-летнего правого защитника Игоря Смольникова. Футболисты позируют на фотографии с футболками столичного коллектива. Лучший бомбардир сборной России принял решение играть под 7-м номеров, а Смольников будет носить на игровой майке 8-й номер.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация, что Артем Дзюба и Игорь Смольников будут выступать за "Локомотив" во второй половине российского футбольного сезона. Оклад экс-зенитовцев составит 2,5 млн рублей за каждый месяц.


Дзюба Смольников Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Капелло – о назначении Кержакова в "Кармиотиссу": есть возможность вывести клуб в еврокубки и там проявить себя
Канте отказался продлевать контракт с "Челси"
"РБ Спорт": агент Дзюбы получит более 7 млн рублей за трансфер форварда в "Локо" 1
Фабрицио Романо: "Милан" намерен сохранить Жиру
Губерниев – о переходе Дзюбы в "Локомотив": Артем – парень рукастый, пусть вспомнит былое 1
The Telegraph: "Тоттенхэм" потерял Льориса на 6–8 недель из-за травмы
Кержаков – о задачах в "Кармиотиссе": я принял новый вызов
Данни – о переходе Дзюбы в "Локомотив": у него есть потенциал, чтобы вновь стать хорошим бомбардиром 1
Президент "Наполи": на наших игроков высокий спрос, но Осимхен не продается
Жевнов – о Луневе в "Байере": пока Градецки не дает шанса Андрею. Стоило пойти в команду попроще 1
Колыванов: "Локомотив" - один из лучших вариантов для Дзюбы в 34 года эксклюзив
Дзюба будет выступать за "Локомотив" под 7 номером. Смольников взял 8 номер 6
Metaratings: "Клермон" заинтересован в сохранении Кофрие. Сумма выкупа игрока составляет 4 млн евро 4
Жевнов: Сафонов – однозначный первый номер в России. Ему после этого сезона нужно уезжать в топовый чемпионат 1
"Чемпионат": Глушаков близок к подписанию контракта с "Пари НН" до конца сезона