- Думаю, она окажется потяжелее. В чемпионате отрыв у нас не такой уж большой, "Спартак" тоже в хорошей форме. В Кубке России будут игры на вылет. Но задача одна — выиграть чемпионат и Кубок. Будем выкладываться по полной, все зависит только от нас, - приводит мнение Адамова "Матч ТВ".
"Зенит" принимает участие в двух турнирах – РПЛ и Кубке России. В чемпионате коллектив из Санкт-Петербурга уверенно занимает первую строчку в таблице, опережая, идущий на втором месте, "Спартак" на 6 очков. В Кубке Росси по итогам осенней части сезона команда Сергея Семака неожиданно не смогла отобраться в верхнюю сетку плей-офф турнира, заняв 3-е место в своем квартете. Теперь "Зенит" будет продвигаться к титулу через Путь регионов.
23-летний российский защитник Арсен Адамов, перешедший в "Зенит" зимой 2022 года, в текущем сезоне принял участие в 7 встречах за петербуржский коллектив. В активе россиянина 1 результативный пас.
Игрок "Зенита" Адамов: вторая половина сезона будет тяжелее. В чемпионате отрыв у нас не такой уж большой
Российский футболист "Зенита" Арсен Адамов высказался об ожиданиях от второй части сезона.
Фото: ФК "Зенит"