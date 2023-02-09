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Семин: были бы мне нужны Дзюба и Смольников в "Локомотиве"? Лет 7 назад - конечно

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Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о подписании Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если тренер просит взять этих игроков, то, значит, они ему нужны. Но я?то не могу комментировать. Были бы мне нужны эти игроки? Лет 7 назад - конечно", - цитирует Семина "Матч ТВ".

Напомним, "Локомотив" в среду, 8 февраля, объявил о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова. Оба игрока перебрались в стан "железнодорожников" на правах свободных агентов. Они подписали контракты до конца текущего сезона.

После 17 туров "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-зеленые набрали 13 очков в первой части чемпионата России.


Семин Дзюба Смольников Локомотив
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