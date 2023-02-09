"Если тренер просит взять этих игроков, то, значит, они ему нужны. Но я?то не могу комментировать. Были бы мне нужны эти игроки? Лет 7 назад - конечно", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Напомним, "Локомотив" в среду, 8 февраля, объявил о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова. Оба игрока перебрались в стан "железнодорожников" на правах свободных агентов. Они подписали контракты до конца текущего сезона.
После 17 туров "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-зеленые набрали 13 очков в первой части чемпионата России.
Семин: были бы мне нужны Дзюба и Смольников в "Локомотиве"? Лет 7 назад - конечно
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о подписании Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"