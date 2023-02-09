- В футбольной жизни нет сослагательного наклонения. Хотелось бы еще продолжить выступления в качестве футболиста. Надеюсь, что руководство "Динамо" всё устраивает. Пока кроме "Динамо" нигде себя не вижу. Комфортно и мне, и семье, хорошие отношения с ребятами. И, если честно, не думаю, что в одну реку можно войти дважды. Если бы позвали в качестве дядьки-наставника? Не верю в это. Мне кажется, так это не работает, - передает слова Паршивлюка "СЭ".
33-летний правый защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк является воспитанником клубной академии столичного "Спартака" и выступал за взрослую команду красно-белых с января 2008 года по август 2016 года, в последние годы - в качестве капитана. После ухода из "Спартака" Паршивлюк играл за махачкалинский "Анжи" и "Ростов", из которого в июле 2019 года перешел в "Динамо". В текущем сезоне на счету футболиста 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, 1 забитый гол и 1 результативный пас.
Паршивлюк - о возможности возвращения в "Спартак": пока кроме "Динамо" нигде себя не вижу
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о своей реакции на гипотетическое предложение вернуться в "Спартак" после завершения контракта с бело-голубыми.
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