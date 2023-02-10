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Васютин: кто будет капитаном "Зенита"? На данный момент у нас это Дуглас Сантос и Миша Кержаков

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Вратарь "Зенита" Александр Васютин высказался по поводу следующего капитана команды.
Фото: "Чемпионат"
- Кто будет капитаном "Зенита"? На данный момент у нас это Дуглас Сантос и Миша Кержаков. У Миши есть лидерские качества, подкреплённые временем и опытом, - приводит мнение Васютина "Чемпионат".

Напомним, что в это зимнее трансферное окно стан "Зенита" покинул хорватский центральный защитник, являющийся капитаном команды, Деян Ловрен. Теперь футболист защищает цвета французского "Лиона". В текущем сезоне вторым капитаном петербуржского коллектива был 28-летний левый защитник из Бразилии Дуглас Сантос. В активе олимпийского чемпиона 4 ассиста в 23 матчах за петербуржцев. Также с капитанской повязкой "Зенит" выводил 33-летний воспитанник сине-бело-голубых голкипер Михаил Кержаков, который в этом сезоне сыграл в 16 встречах и пропустил всего 7 голов.


Васютин Дуглас Сантос Кержаков М
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