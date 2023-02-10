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Чистяков: надеюсь, у Дзюбы получится в "Локомотиве", но не матчах против с "Зенита"

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
- Что пожелаю Дзюбе? Успехов. Мы все знаем, какой он парень и футболист. Надеюсь, у него всё получится. Во всех матчах, но не с нами. Я знаю его амбиции. Его отношение к футболу. Поэтому, честно скажу, хочу, чтобы у него получилось, - приводит мнение Чистякова "Чемпионат".

Защитник Дмитрий Чистяков и форвард Артем Дзюба вместе защищали цвета "Зенита" в период с 2020 по 2022 годы. С коллективом из Санкт-Петербурга в этот момент времени футболисты завоевали 2 чемпионских титула и 1 Суперкубок России. В мае 2022 года лучший бомбардир в истории чемпионатов России покинул сине-бело-голубых и перебрался в чемпионат Турции, в котором но начала ноября выступал за "Адану Демирспор". 8 февраля бывший капитан сборной России стал футболистом "Локомотива". Столичный коллектив примет у себя дома "Зенит" в рамках 22-го тура РПЛ в апреле.

В этом сезоне Дмитрий Чистяков не является игроком стартового состава и выходит преимущественно на замены. В осенней части сезона защитник провел 11 матчей во всех соревнованиях за петербуржский коллектив. На счету россиянина 719 игровых минут.


Чистяков Дзюба Локомотив Зенит
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